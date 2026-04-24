Caltavuturo isolata | frane bloccano la SP24 50 km di deviazioni

A Caltavuturo, le frane hanno interrotto la circolazione sulla strada SP24, lasciando isolati alcuni abitanti e creando disagi nelle rotte di collegamento locali. Le deviazioni da seguire si estendono per più di 50 chilometri, rendendo più complesso il raggiungimento delle abitazioni e dei servizi nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dei dissesti o sui tempi previsti per la riapertura della strada.

? Cosa sapere Frane bloccano la SP24 a Caltavuturo interrompendo i collegamenti stradali locali.. I residenti devono percorrere deviazioni di oltre 50 chilometri per raggiungere le abitazioni.. I residenti di Caltavuturo affrontano un isolamento forzato a causa delle frane che hanno bloccato la provinciale 24, costringendo chi deve rientrare a casa a percorrere tragitti supplementari di oltre 50 chilometri. I deputati della Lega, Salvo Geraci e Vincenzo Figuccia, hanno denunciato l’insostenibilità del problema, sollecitando interventi risolutivi per ripristinare i collegamenti stradali interrotti. L’impatto sulla viabilità e il monitoraggio sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltavuturo isolata: frane bloccano la SP24, 50 km di deviazioni Notizie correlate Macerata isolata: Sambucheto chiusa, traffico in tilt e deviazioniMacerata Isolata: Nuova Tegola sulla Viabilità, Sambucheto Inaccessibile La provincia di Macerata è sempre più a rischio isolamento. Roma, caos in viabilità: cantieri e deviazioni bloccano il trafficoLa mobilità urbana nella Capitale subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali dovute a interventi tecnici... Approfondimenti e contenuti Frana a Caltavuturo, chiuso un tratto della provinciale 24: Servono interventi urgenti affinché il paese non resti isolatoDopo la caduta massi nella carreggiata, l'area interessata è stata interdetta al traffico fino a quando non saranno ripristinate condizioni di sicurezza adeguate. Figuccia: Cittadini costretti a perc ... palermotoday.it Caltavuturo, frana sulla Sp24: la Lega chiede interventi immediatiNon è tollerabile che la città di Caltavuturo, in provincia di Palermo, sia isolata a causa delle frane sulla provinciale, i disagi dei cittadini sono ormai quotidiani, per raggiungere le loro abitaz ... livesicilia.it