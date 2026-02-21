Macerata isolata | Sambucheto chiusa traffico in tilt e deviazioni

A causa della chiusura di Sambucheto, la circolazione a Macerata si blocca e il traffico si accumula nelle vie principali. Le autorità hanno disposto deviazioni per evitare l’area, ma il disagio si fa sentire già da ore. Le strade alternative si riempiono di veicoli, rallentando gli spostamenti quotidiani. La chiusura ha lasciato molti pendolari e commercianti senza possibilità di accesso rapido ai loro punti di partenza. La situazione resta critica per chi deve raggiungere il centro città.

Macerata Isolata: Nuova Tegola sulla Viabilità, Sambucheto Inaccessibile. La provincia di Macerata è sempre più a rischio isolamento. L'ennesima chiusura stradale, quella a Sambucheto, si aggiunge a una serie di restrizioni che stanno mettendo a dura prova automobilisti e residenti. La situazione, già critica, solleva interrogativi sulla gestione delle infrastrutture e sulla capacità di garantire la mobilità in un territorio fragile. Un Percorso Interrotto: La Chiusura a Sambucheto e le Alternative. La provinciale Madonna del Monte, un'arteria fondamentale per il collegamento tra Macerata e la vallata del Potenza, è stata chiusa al traffico a causa di lavori di manutenzione.

