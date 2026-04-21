Caltanissetta terremoto in Comune | sfiducia a Sindaco e Consiglio

A Caltanissetta, l’Area Civica ha annunciato di voler presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco e il presidente del consiglio comunale. La decisione arriva dopo un provvedimento antimafia che ha coinvolto la società di cui il presidente del consiglio è socio, portando a un confronto politico nel Comune. La situazione ha generato tensioni tra le forze politiche locali, con le parti che ora si preparano alle eventuali azioni formali.

L’Area Civica ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Walter Tesauro e il presidente del consiglio Gianluca Bruzzaniti, a seguito di un provvedimento antimafia che ha coinvolto la società di cui il secondo è socio. La decisione politica scatta per tutelare l’immagine della città di Caltanissetta, colpita da un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione su scala nazionale. L’ombra dell’interdittiva e la crisi delle istituzioni locali. Il fulcro della tensione politica risiede nel recente provvedimento giudiziario che riguarda una società nella quale Gianluca Bruzzaniti detiene una quota pari al 20%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, terremoto in Comune: sfiducia a Sindaco e Consiglio Notizie correlate Leggi anche: Altofonte, il Consiglio sfiducia il sindaco Angela De Luca: il Comune sarà commissariato Consiglio comunale a Cisterna, ritirata la mozione di sfiducia per il sindacoCon 13 consiglieri presenti in aula, ieri pomeriggio si è tenuto il consiglio comunale a Cisterna. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Frana di Niscemi, l’Ufficio contro il dissesto: Dal Comune nessun progetto finanziabile. Terremoto in provincia di Caltanissetta, in Sicilia, a Borgata Favarella. Magnitudo 3.4. Ecco qui i dettagliIl 14 Ottobre 2025 ore 16:01 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 e profondità 49.8 km a Borgata Favarella (CL). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento ... ilmeteo.it Terremoto in Comune, il vicesindaco Galasso annuncia le dimissioniRottura politica ai vertici del Comune, con sviluppi tutti da valutare. Il vicesindaco Giuseppe Galasso ha annunciato le sue dimissioni, palesando una crisi definitiva nel rapporto con il sindaco ... ilrestodelcarlino.it