Scontro tra Comune e Parrocchia sull' ex convento interrogazione al sindaco

Il Comune di Maddaloni e la Parrocchia di Maria Santissima Immacolata sono di nuovo ai ferri corti. Questa volta il consigliere comunale Alfonso Formato ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’iter di rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Cappuccini. La questione resta aperta e il dibattito tra le parti si fa più acceso.

La vertenza tra il Comune di Maddaloni e la Parrocchia di Maria Santissima Immacolata finisce al centro di un'interrogazione presentata dal consigliere comunale Alfonso Formato che chiede lumi sull'iter di rifunzionalizzazione dell'ex Convento dei Cappuccini, oggi oggetto di un imponente.

L'ex convento dei Cappuccini rappresenta un nodo di proprietà su due immobili tra il Comune di Maddaloni e la Parrocchia Maria Santissima Immacolata.

