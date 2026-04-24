California | 193 milioni per il cinema I Simpson 2 in testa
? Cosa sapere La California Film Commission stanzia 193 milioni di dollari per 38 progetti cinematografici.. Il finanziamento include 21,86 milioni per il sequel animato I Simpson 2.. La California Film Commission ha stanziato 193 milioni di dollari per sostenere 38 progetti cinematografici e televisivi, includendo tra i primi finanziati il sequel animato I Simpson 2 con un contributo di 21.86 milioni di dollari. Il provvedimento economico dello stato americano mira a rilanciare il settore produttivo locale, con una proiezione di benefici per l’economia della regione che supera gli 800 milioni di dollari secondo le stime dei responsabili della commissione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Argomenti più discussi: I Simpson 2 ottiene un sostegno milionario grazie al tax credit; Eteria, 2,2 miliardi di lavori e fatturato in crescita del 221%; Ticketmaster, monopolio illegale negli Stati Uniti: la giuria condanna Live Nation; I Simpson 2: milione di euro grazie al tax credit.
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