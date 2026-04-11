Schianto devastante in California | Ford GT da 2,5 milioni distrutta

Un incidente grave si è verificato a Sacramento, in California, coinvolgendo una Ford GT del valore di 2,5 milioni di dollari. La vettura è stata completamente distrutta a seguito di uno scontro violento. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La scena si è conclusa con i soccorsi che sono intervenuti sul posto.

Un esemplare di Ford GT, valutato 2,5 milioni di dollari, è stato distrutto in un violento incidente stradale a Sacramento, in California. La vettura, che ha subito danni estesi su quasi tutti i pannelli e sulla parte anteriore, è finita contro una struttura dopo una perdita di controllo avvenuta mentre l’auto procedeva a velocità elevata. Le immagini catturate da un video diffuso tramite il profilo Instagram 916times mostrano la gravità dell’impatto. Un veicolo che sembra essere un furgone, in uscita da un parcheggio, potrebbe aver causato la manovra fuori controllo della supercar. La dinamica suggerisce una rotazione del mezzo che si è conclusa con lo schianto contro una struttura, con la presenza di alcuni paletti delimitatori lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto devastante in California: Ford GT da 2,5 milioni distrutta “Non ce l’ha fatta”. Schianto devastante, auto completamente distrutta: chi è la vittimaLa vittima è Mario Lalli, che si trovava alla guida di una Fiat Stilo Station Wagon al momento del violento impatto. Devastante frontale sulla statale italiana, una famiglia distruttaUn tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri ad Acquedolci, in provincia di Messina, lungo la strada statale 113.