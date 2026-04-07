Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' specializzato in calciomercato, ha riferito che il club ha ricevuto chiamate da altri team interessati a portare via il giocatore durante la prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto dichiarato, il Milan non avrebbe ancora preso decisioni definitive sulla permanenza del calciatore, e le trattative con le squadre interessate potrebbero approfondirsi nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e ancora da definire.

Dopo aver saltato Milan-Torino dello scorso 21 marzo ed aver lavorato due settimane tra Portogallo e Milanello per recuperare dal principio di pubalgia che lo affligge ormai da quattro mesi, ieri sera Rafael Leão è entrato in campo nel finale di Napoli-Milan. Subentrato a Youssouf Fofana all'83', ha disputato quindi 12' - recupero incluso - senza riuscire a lasciare il segno nel big match del 'Maradona'. I numeri stagionali di Leão, tra cambio ruolo (nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri non fa più l'esterno offensivo, bensì la prima o la seconda punta) e numerosi stop per infortunio, restano comunque buoni: 10 gol e 2 assist in 25 partite tra Serie A e Coppa Italia, in 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao via in estate? La rivelazione di calciomercato di Di Marzio: “Il Milan, ad oggi …”

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Calciomercato Juve, Spalletti ha chiesto questi tre giocatori per gennaio: la rivelazione di Di Marziodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, per Di Marzio Spalletti ha chiesto un vice Kalulu, una alternativa a Yildiz e un centravanti.

Temi più discussi: Rafael Leao via dal Milan? Gli 80 milioni cambiano tutto; Leao lascia il Milan? Di Stefano: È una possibilità e probabilmente ci guadagnerebbero tutti, vi spiego perché; Leao, Modric, Fofana e... i 9 giocatori del Milan in bilico. Chi andrà via in estate?; Milan, il nuovo Zaniolo piace ad Allegri: l’ultima tentazione, i dubbi su Pulisic e Leao e il ruolo in campo.

Milan deluso da Leao, cessione possibile in estate | CMLa sconfitta arrivata in casa della Lazio ha chiuso il discorso scudetto in casa Milan con i rossoneri che ora dovranno concentrarsi sulla qualificazione in Champions League. Oltre al ko il Milan deve ... calciomercato.it

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Tare: "Le qualità di Leao sono fuori discussione, il problema suo è che questa stagione ha avuto tanti infortuni e quindi non è riuscito a esprimersi al meglio. Il suo futuro Lui ha contratto, per quel che so io, per altri due anni. È molto importante per il Milan” [ D - facebook.com facebook

LIVE MN - Allegri: "Leao e Pulisic I giocatori non sono macchine che le accendi e partono. Bisogna guardarsi dietro" x.com