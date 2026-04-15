Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date delle delibere regionali AGGIORNATO

Le Regioni hanno iniziato a pubblicare le delibere con le date del calendario scolastico per l’anno 20262027, anche se l’anno scolastico in corso è ancora in corso. La pubblicazione di queste delibere riguarda le varie regioni e le date di inizio delle lezioni previste per il prossimo anno scolastico, in modo da permettere alle scuole e alle famiglie di organizzarsi in anticipo.

Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO con Sicilia]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le date delle prime delibere regionali [IN AGGIORNAMENTO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO con Sicilia]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico 2026/27: INIZIO della SCUOLA a Settembre quando previsto? DATE UTILI per Regione con relative festività (IN AGGIORNAMENTO); Calendario scolastico 2026/27, in Sicilia si torna sui banchi il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola il 10 giugno 2027. Calendario scolastico 2026/27, in Sicilia si torna sui banchi il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola il 10 giugno 2027Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2026/2027, le lezioni avranno inizio il 15 (martedì) settembre 2026. I giorni di scuola sono determinati in 206 e/o 205 (s ... tecnicadellascuola.it Anno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembreAnno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembre e si chiude l'otto giugno. Tutti i dettagli ... assisinews.it Calendario scolastico 2026/2027 in Sicilia: le date ufficiali, le vacanze e le sospensioni previste facebook #Scuole in #Umbria, il #calendario #scolastico 2026-2027: si inizia il 14 settembre x.com