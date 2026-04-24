Calciomercato Milan nuovo arrivo a centrocampo? Spunta l’ipotesi Doumbia
Il Milan potrebbe rafforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima Champions League. Tra le ipotesi emerse c’è anche quella di un possibile ritorno di Issa Doumbia, il cui nome è stato menzionato tra i potenziali acquisti. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la rosa, considerando anche questa possibilità. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o conferme riguardo a questa trattativa.
Mancano solamente 5 giornate alla fine del campionato: il 24 maggio tutti gli appassionati della Serie A scopriranno in quale posizione si sarà classificata la propria squadra. Il Milan e i suoi tifosi sperano di riuscire a blindare una posizione nelle prime quattro, proprio per far ritorno in Champions League. In vista di tutto ciò, la dirigenza rossonera è già al lavoro per cercare di portare a Milano qualche innesto da aggregare alla squadra di Max Allegri. Con l'arrivo di Allegri, la difesa rossonera è totalmente cambiata: se l'anno scorso faceva acqua da tutte le parti, quest'anno è un vero e proprio muro, la migliore di tutta la Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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