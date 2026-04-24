Il Milan potrebbe rafforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima Champions League. Tra le ipotesi emerse c’è anche quella di un possibile ritorno di Issa Doumbia, il cui nome è stato menzionato tra i potenziali acquisti. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la rosa, considerando anche questa possibilità. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o conferme riguardo a questa trattativa.

Mancano solamente 5 giornate alla fine del campionato: il 24 maggio tutti gli appassionati della Serie A scopriranno in quale posizione si sarà classificata la propria squadra. Il Milan e i suoi tifosi sperano di riuscire a blindare una posizione nelle prime quattro, proprio per far ritorno in Champions League. In vista di tutto ciò, la dirigenza rossonera è già al lavoro per cercare di portare a Milano qualche innesto da aggregare alla squadra di Max Allegri. Con l'arrivo di Allegri, la difesa rossonera è totalmente cambiata: se l'anno scorso faceva acqua da tutte le parti, quest'anno è un vero e proprio muro, la migliore di tutta la Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovo arrivo a centrocampo? Spunta l’ipotesi Doumbia

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