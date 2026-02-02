Genoa che colpo a centrocampo per il Grifone! Ufficiale l’arrivo di Doumbia il comunicato dei rossoblù

Il Genoa ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Chek Bebel Doumbia dal Team Altamura. Il centrocampista si unisce alla rosa rossoblù a poche ore dalla chiusura del mercato, rafforzando il reparto mediano con un investimento importante per il futuro. La società ha confermato di aver sottoscritto il contratto a titolo definitivo con il giovane talento, che ora si prepara a debuttare in maglia rossoblù.

Il Cagliari ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Albarracín, firma fino al 2030.

