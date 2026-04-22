Calciomercato Milan a centrocampo spunta anche Konè | la situazione

Con la conclusione della stagione ormai vicina, il calciomercato del Milan si sta concentrando anche sul reparto di centrocampo. Oltre a Goretzka, il club rossonero avrebbe inserito nella lista dei possibili acquisti anche Ismael Konè. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase iniziale e non ci sono conferme ufficiali.

Con la fine della stagione ormai sempre più vicina, iniziano ad aumentare le varie voci legate al calciomercato. Il Milan, sempre attivo, se riuscirà a centrare un posto in Champions League, non vorrebbe farsi trovare impreparato: l'idea sarebbe quella di allestire una squadra in grado di avere un ruolo da protagonista. Proprio per questo, sta iniziando a circolare un nuovo nome: Ismael Konè. Secondo quanto riferito alla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe seguendo con molta attenzione Konè, centrocampista canadese del Sassuolo. Il giovane, classe 2022, ha già segnato 6 gol in Serie A, tra cui uno proprio contro il Milan a San Siro. Acquistato dal Marsiglia per circa 13 milioni di euro, ad oggi ne vale circa 25.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, a centrocampo spunta anche Konè: la situazione CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER… Notizie correlate Milan, spunta un nome nuovo per il calciomercato estivo: occhi su Koné del Sassuolo'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha spiegato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, i rossoneri... Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Calciomercato Milan, il punto sul centrocampo: chi esce e chi entra; Calciomercato Milan, in arrivo la decisione di Goretzka; Calciomercato Milan, Kovacic sul taccuino: le ultime. Milan, nome nuovo per il centrocampo: è un pupillo di AllegriFagioli al Milan - In casa Milan è tornato il sereno dopo la vittoria di misura in casa del Verona che è valsa tre punti ... fantamaster.it Milan, Goretzka sarebbe l'ideale per rinforzare il centrocampo ma non sarà facile convincerloLeon Goretzka, che ha appena festeggiato la vittoria della Bundesliga, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e tra i club più interessati a lui c'è sicuramente il Milan. milannews.it Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: filtra ottimismo #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com Quale attaccante arriverà al AC Milan nel #calciomercato estivo 2026 Il Corriere della Sera oggi in edicola ha fatto 3 nomi di bomber che piacciono al mister Max #Allegri. Leggete l'articolo nel primo commento per tutte le info - facebook.com facebook