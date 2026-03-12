Calciomercato Milan per la mediana occhi sul futuro svincolato Goretzka Anche se …

Il Milan ha messo nel mirino Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco. La società rossonera sta monitorando la possibile operazione, considerandola una delle opzioni per rafforzare il reparto di centrocampo. La situazione contrattuale del giocatore lo rende un obiettivo concreto per il prossimo mercato.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore Massimiliano Allegri abbiano pranzato insieme a Milanello. Argomento dell'appuntamento conviviale, definire una strategia di calciomercato per l'estate del Milan. Allegri - questo ha riferito la 'rosea' - avrebbe chiesto al suo AD almeno un titolare forte per reparto (difesa, centrocampo, attacco). E, a quanto pare, Furlani gli avrebbe fornito adeguate rassicurazioni in tal senso. Per la mediana, chi potrebbe fare al caso del Diavolo? Il Milan ha puntato, da tempo ormai, Leon Goretzka, prossimo alla scadenza di contratto con il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, per la mediana occhi sul futuro svincolato Goretzka.

