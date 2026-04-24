Calciomercato l’Inter ritorna su Giovanni Leoni La situazione

Da ilprimatonazionale.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha riacceso l’interesse per Giovanni Leoni, un nome che circola nel mondo del calciomercato. A inizio anno, il giocatore aveva espresso parole positive nei confronti del suo ex allenatore, ricordando il momento difficile vissuto quando era arrivato al Parma a febbraio. La sua situazione contrattuale e le recenti mosse di mercato hanno portato alla ribalta il suo nome come possibile obiettivo per la squadra nerazzurra.

A inizio anno solare ha avuto parole al miele per il suo ex tecnico: “Quando è arrivato al Parma, a febbraio, eravamo messi male. Chivu è bravissimo a creare legami con i calciatori, a parlare spesso, ridere, scherzare. Ti porta a dare il 200% in allenamento, anche perché sai che Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato l8217inter ritorna su giovanni leoni la situazione
© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter ritorna su Giovanni Leoni. La situazione

Notizie correlate

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Giovanni Leoni?Con l’addio ormai sicuro di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, oltre a quello molto probabile di Stefan de Vrij, durante la prossima sessione di...

Calciomercato: Inter vigile su Dusan Vlahovic. La situazioneFinito da un paio di giorni il calciomercato invernale, è già tempo di ragionare in ottica estiva: l’attacco è l’unico reparto in cui Inter è al...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Torna di moda Leoni per la difesa: due gli ostacoli nella trattativa, l'Inter punta sul fattore Chivu; Inter, per la difesa torna di moda il nome di Leoni: l'idea per strapparlo al Liverpool; I dettagli del rinnovo di Chivu e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; CdS - Difesa Inter, è un rebus: torna il nome di Leoni, due addii sicuri.

Inter, per la difesa torna di moda il nome di Leoni: l'idea per strapparlo al LiverpoolL'Inter torna a pensare a Giovanni Leoni. La prossima estate sarà sicuramente molto movimentata in casa nerazzurra in ottica calciomercato, con diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto e ... calciomercato.com

Inter, ritorno di fiamma per Giovanni Leoni: possibile assalto in estateGiovanni Leoni all’Inter? Una suggestione più che una possibilità, ma non una trattativa utopica: secondo FcInter 1908 la dirigenza nerazzurra avrebbe ripreso i dialoghi con l’entourage del calciatore ... it.blastingnews.com

Trova facilmente notizie e video collegati.