L'Inter ha riacceso l’interesse per Giovanni Leoni, un nome che circola nel mondo del calciomercato. A inizio anno, il giocatore aveva espresso parole positive nei confronti del suo ex allenatore, ricordando il momento difficile vissuto quando era arrivato al Parma a febbraio. La sua situazione contrattuale e le recenti mosse di mercato hanno portato alla ribalta il suo nome come possibile obiettivo per la squadra nerazzurra.

A inizio anno solare ha avuto parole al miele per il suo ex tecnico: “Quando è arrivato al Parma, a febbraio, eravamo messi male. Chivu è bravissimo a creare legami con i calciatori, a parlare spesso, ridere, scherzare. Ti porta a dare il 200% in allenamento, anche perché sai che Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter ritorna su Giovanni Leoni. La situazione

Notizie correlate

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Giovanni Leoni?Con l’addio ormai sicuro di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, oltre a quello molto probabile di Stefan de Vrij, durante la prossima sessione di...

Calciomercato: Inter vigile su Dusan Vlahovic. La situazioneFinito da un paio di giorni il calciomercato invernale, è già tempo di ragionare in ottica estiva: l’attacco è l’unico reparto in cui Inter è al...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Torna di moda Leoni per la difesa: due gli ostacoli nella trattativa, l'Inter punta sul fattore Chivu; Inter, per la difesa torna di moda il nome di Leoni: l'idea per strapparlo al Liverpool; I dettagli del rinnovo di Chivu e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; CdS - Difesa Inter, è un rebus: torna il nome di Leoni, due addii sicuri.

Inter, per la difesa torna di moda il nome di Leoni: l'idea per strapparlo al LiverpoolL'Inter torna a pensare a Giovanni Leoni. La prossima estate sarà sicuramente molto movimentata in casa nerazzurra in ottica calciomercato, con diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto e ... calciomercato.com

Inter, ritorno di fiamma per Giovanni Leoni: possibile assalto in estateGiovanni Leoni all’Inter? Una suggestione più che una possibilità, ma non una trattativa utopica: secondo FcInter 1908 la dirigenza nerazzurra avrebbe ripreso i dialoghi con l’entourage del calciatore ... it.blastingnews.com

"È inaccettabile che chi dedica la propria vita alla cura degli altri debba lavorare nel timore di essere aggredito", afferma il vicepresidente FNOMCeO Giovanni Leoni dopo l’ennesimo episodio di violenza in corsia registrato nella notte tra sabato e domenica all - facebook.com facebook