Calciomercato | Inter vigile su Dusan Vlahovic La situazione

Dopo la chiusura del mercato invernale, l’Inter torna a pensare alla prossima estate. La squadra ha già tutto l’attacco, ma i dirigenti nerazzurri non nascondono di monitorare Dusan Vlahovic, pronto a valutare eventuali opportunità di mercato.

Finito da un paio di giorni il calciomercato invernale, è già tempo di ragionare in ottica estiva: l'attacco è l'unico reparto in cui Inter è al momento al completo, eppure se ce ne fosse la possibilità la dirigenza nerazzurra potrebbe valutare Dusan Vlahovic.

La Juventus sta per perdere Dusan Vlahovic.

Dusan #Vlahovic per restare a Torino, dovrebbe accettare di spalmare il suo ingaggio da 12Mln€ all’anno su più stagioni, cosa che, fin qui, ha sempre rifiutato. [ @LaStampa] x.com

