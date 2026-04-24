Nel calciomercato della Juventus, i portieri Di Gregorio e Perin sembrano essere in uscita. Di Gregorio è seguito da diversi club della Premier League, mentre Perin valuta altre opzioni. La società sta lavorando per definire le cessioni e le nuove destinazioni dei due portieri, senza ancora ufficializzare le trattative in corso. La situazione rimane in evoluzione e le decisioni definitive potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juventus, Di Gregorio e Perin con le valigie in mano. Sul primo c’è il forte pressing della Premier. Sul secondo ipotesi ritorno al Genoa. Il calciomercato della Juventus si preannuncia come uno dei più infuocati degli ultimi anni, specialmente per quanto riguarda il delicato ruolo del portiere. Nonostante la stagione sia ancora nel vivo, le manovre alla Continassa suggeriscono una rivoluzione profonda tra i pali. Come riferito da Tuttosport, Di Gregorio e Perin potrebbero non esserci più nella prossima stagione: entrambi sono in bilico, se non in uscita. La gestione della porta bianconera è stata tutt’altro che lineare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, destino segnato per Di Gregorio e Perin? I due portieri sembrano essere in uscita. Ecco le possibili destinazioni

Notizie correlate

Calciomercato Juve, dilemma portieri: quale futuro per Perin e Di Gregorio? Possibile questa decisione. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il rebus dei portieri si avvicina alla risoluzione: Perin verso la conferma mentre Di Gregorio si...

Manninger sicuro: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me. L’hanno già fatto vedere. Spalletti…»Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Milan-Juventus, la partita del destino di Tomori tra statistiche e intrecci di mercato; I dubbi della Juve su David e gli aspetti che possono condurre alla permanenza; Addio Koopmeiners, due big d'Europa pronte: la cifra per la Juve e l'ultimo indizio; Juventus, Vlahovic e l’intreccio con Lewandowski: È il piano B per l’attacco.

Calciomercato Juventus News | Offerta per Lewandowski, ma Spalletti ha un’altra idea (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Juventus News: non è detto che Luciano Spalletti autorizzi l'operazione Lewandowski, ecco le possibili idee dell'allenatore. ilsussidiario.net

Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato dal Nizza? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club bianconeroBoga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato dal Nizza? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club bianconero ... calcionews24.com

#Juventus su #Jashari del #Milan [Gazzetta dello Sport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/milan-ja… x.com

Facciamo un po' il punto della situazione #juventus #calciomercato - facebook.com facebook