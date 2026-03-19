Manninger sicuro | Perin e Di Gregorio? Due portieri forti secondo me L’hanno già fatto vedere Spalletti…

Manninger, ex vice di Buffon alla Juventus, ha commentato i portieri della squadra, affermando che Perin e Di Gregorio sono due portieri di qualità e che hanno già dimostrato il loro valore. Le sue parole riaccendono il discorso sulla gestione tra i pali in casa bianconera, un argomento che torna spesso a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Manninger sicuro: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me. L’hanno già fatto vedere. Spalletti.» Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 30ª giornata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manninger sicuro: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me. L’hanno già fatto vedere. Spalletti…» Articoli correlati Manninger su Di Gregorio e Perin: «Sono due portieri forti. Del Piero in società? Sul suo ritorno dico una cosa»di Redazione JuventusNews24Manninger in un’intervista ai microfoni di Tuttosport si è soffermato sulle difficoltà dei portieri, ma anche sul... Spalletti a DAZN: «L’entusiasmo di stasera conta. Situazione portieri? Di Gregorio doveva riposare, e a Perin avevo detto questo»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Approfondimenti e contenuti su Manninger sicuro Manninger, storico vice di Buffon alla Juve, parla dei portieri bianconeri: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me»Manninger, storico vice di Buffon alla Juve, parla dei portieri bianconeri: «Perin e Di Gregorio? Due portieri forti, secondo me» Il tema della gestione dei portieri in casa Juventus torna al centro d ... calcionews24.com Manninger sulla porta della Juve: Perin e Di Gregorio sono forti. Deve scegliere SpallettiIl futuro della porta della Juventus continua a essere uno dei temi più discussi in vista della prossima stagione. Tra chi spinge per un investimento. tuttomercatoweb.com