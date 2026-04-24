Calciomercato Juve LIVE | idee Stones e Gila per la difesa bianconera

In apertura di calciomercato, la Juventus segue con attenzione diverse trattative per rafforzare la propria difesa. Tra le possibili opzioni ci sono un difensore centrale e un attaccante. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale sugli incontri tra le parti e le indiscrezioni che circolano sul mercato. Le trattative sono ancora in fase di sviluppo e non ci sono ancora accordi ufficiali.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: idee Stones e Gila per la difesa bianconera Notizie correlate Stones Juve, rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la dirigenza bianconera. Le richieste e la posizione della Vecchia Signoradi Angelo CiarlettaStones Juve, rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la società. Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’InterIl nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Calciomercato Juventus, Christos Mouzakitis vicino ai bianconeri; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto. Calciomercato Juventus News | Offerta per Lewandowski, ma Spalletti ha un’altra idea (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Juventus News: non è detto che Luciano Spalletti autorizzi l'operazione Lewandowski, ecco le possibili idee dell'allenatore. ilsussidiario.net Calciomercato Juventus news | Alisson Becker è il primo obiettivo in porta (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Juventus news, oggi 18 aprile 2026: Alisson Becker è il primo obiettivo in porta, il brasiliano ha scavalcato Carnesecchi e Restes. ilsussidiario.net Calciomercato Juve Hojbjerg rimane sempre sul taccuino della dirigenza - facebook.com facebook Calciomercato #Juve Chi resta e chi va x.com