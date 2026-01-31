La Juventus sta pensando a una mossa sorprendente per rinforzare l’attacco. Secondo alcune voci, l’attaccante spagnolo Morata, attualmente al Como, potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera per la terza volta. La società sta valutando questa ipotesi, anche se ancora niente è ufficiale. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo di questa possibile operazione di mercato.

Lo spagnolo ora al Como ha già indossato due volte la maglia bianconera Morata 3.0? Suggestione clamorosa per l’attacco della Juventus. I bianconeri sono ancora a caccia di una punta e nelle ultime ore è emerso il profilo del grande ex. Lo spagnolo sta giocando (poco) nel Como, ma è ancora di proprietà del Milan. Il club degli Hartono lo ha infatti preso in prestito con obbligo condizionato. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo ‘Tuttosport’ Morata potrebbe rappresentare l’extrema ratio, la soluzione in extremis qualora saltassero gli altri obiettivi per la casella riservata all’attaccante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, clamorosa suggestione Morata: cosa sta succedendo

Approfondimenti su Juve Clamorosa

Recentemente si è diffusa la notizia che il trasferimento di En-Nesyri alla Juventus fosse ormai definito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La malédiction Morata : le rêve du Clásico brisé

Ultime notizie su Juve Clamorosa

Argomenti discussi: Tuttosport - Morata alla Juve per la terza volta? La suggestione delle ultime ore di mercato; Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l'incastro con Como e Milan; Morata Juve 3.0? Spunta persino l'idea di un clamoroso ritorno: Milan e Como da convincere; La Stampa: Juve, Kolo Muani fino all’ultimo secondo. Morata last minute?.

Morata Juve 3.0? Spunta persino l’idea di un clamoroso ritorno: Milan e Como da convincereMorata Juve 3.0? Spunta persino l’idea di un clamoroso ritorno: Milan e Como da convincere. Ecco l’ultima alternativa a Kolo Muani Il mercato della Juventus è entrato nella sua fase più critica, una c ... juventusnews24.com

Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan. Le idee dei bianconeri per l’attaccoMorata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan. Le idee dei bianconeri per l’attacco Il mercato della Juventus è entrato nella sua fase più critica e c ... calcionews24.com

BOMBA CLAMOROSA JUVENTUS C’è già la data: tutto pronto per l’arrivo! ECCO CHI https://blstg.news/e1uD/ facebook

#Juventus, clamorosa idea per un #Morata-ter! L'incastro con #Como e #Milan per un incredibile ritorno x.com