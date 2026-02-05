Inter-Torino le pagelle | i tre indizi di Andy Diouf

Questa sera all’Inter si vede un primo segnale di Andy Diouf. Il centrocampista francese segna due gol, uno nel primo tempo e uno nel secondo, portando avanti i nerazzurri. Poi, però, l’Inter si spegne e permette al Torino di rientrare in partita. La gara si fa più equilibrata, lasciando aperta la possibilità di un risultato diverso.

Bonny e Diouf segnano a cavallo dei due tempi, poi i nerazzurri si addormentano e fanno rientrare in partita i granata. Inter-Torino finisce 2-1: le pagelle della Beneamata. Martinez 5,5: prima frazione da spettatore, nel secondo tempo scalda i guantoni. Buco clamoroso in uscita sulla rete granata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Questa sera all’U-Power Stadium l’Inter e il Torino si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia.

Coppa Italia Inter-Torino 2-1, le pagelle: Diouf frizzante (7), assist al bacio per Kamate (7). Lampo Bonny (6,5). Nerazzurri in semifinaleA Monza, l'Inter batte il Torino 2-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Napoli-Como. Ad aprire le danze Bonny al 35', il raddoppio ... leggo.it

PAGELLE INTER-TORINO 2-1: Diouf al posto giusto, Kamate è il nuovo esterno per Chivu. Frattesi da recuperareDe Vrij – Sbaglia i tempi dell’intervento nell’azione del gol di Kulenovic. Non entusiasma da braccetto. Frattesi – Prova a mettere la sua firma sulla partita, ma va a sbattere anzitutto su se stesso. interlive.it

INTER-TORINO 2-1 (57' Kulenovic): GOL TORINO Kulenovic segna con un gol simile a quello di Bonny. Anticipato Martinez e Toro che torna in partita x.com

It’s on: Inter-Torino Inter-Torino è cominciata facebook