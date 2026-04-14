Calciomercato Inter quale futuro per Palacios? Estudiantes convinto di… Ultimissime

L’Estudiantes ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista Palacios a giugno. La società argentina sta valutando i termini dell’accordo, mentre le trattative con l’Inter sono in corso. Non sono stati diffusi dettagli specifici sull’intesa economica, ma le parti sembrano vicine a trovare un accordo definitivo. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, l’Estudiantes vuole riscattare Palacios a giugno: riflessioni in corso ma fumata bianca decisamente possibile. Arrivano novità importanti dal fronte mercato in uscita. Tomás Palacios, il difensore argentino classe 2003 ceduto in prestito a gennaio, sta convincendo tutti all’ Estudiantes tanto da spingere il club di La Plata a valutare un investimento record. LEGGI ANCHE: le ultimissime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Palacios e il futuro al Pincha: «L’opzione da 6.5 milioni è costosa ma pensiamo di esercitarla entro dicembre». Alayes conferma. In un’intervista al canale YouTube Atentos Pinchas, il manager dell’Estudiantes Agustín Alayes ha confermato che il riscatto del centrale nerazzurro è un tema caldissimo: PAROLE – « L’opzione è molto costosa, 6,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, quale futuro per Palacios? Estudiantes convinto di… Ultimissime Ultimissime Inter LIVE: Palacios vicinissimo all’Estudiantes, vittoria travolgente col Pisa, Pio Esposito blindatoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Calciomercato Inter, Tomas Palacios verso l’Estudiantes: quando arriverà la firma del centraledi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Tomas Palacios è pronto al trasferimento: il difensore mancino si trasferisce in Argentina...