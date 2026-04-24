Il calciomercato dell’Inter continua a essere al centro dell’attenzione con aggiornamenti su alcune trattative in corso. Tra le notizie più recenti, si parla della possibile conferma di Bastoni in maglia nerazzurra e dell’avvicinamento di Muharemovic al club. La redazione di Inter News 24 segue costantemente gli sviluppi, fornendo aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e affari conclusi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 24 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Bastoni resta in nerazzurro? Muharemovic sempre più vicino

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