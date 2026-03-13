Calciomercato Inter LIVE | Marcus Thuram resta in nerazzurro Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estiva

Sul calciomercato dell'Inter, Marcus Thuram rimarrà in nerazzurro mentre i dirigenti Marotta e Ausilio stanno pianificando la strategia per la prossima estate. Sono in corso trattative, incontri e negoziati che coinvolgono diversi giocatori e operazioni. La sessione di mercato è al centro di numerose indiscrezioni e aggiornamenti in tempo reale, con le trattative che continuano a evolversi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di Thuram Marcus Thuram è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Accomando l'Arsenal può pagare gli 85 milioni della clausola rescissoria. Calciomercato Inter: Thuram può partire Con Lautaro intoccabile, in estate potrebbe partire Marcus Thuram, scivolato indietro nelle gerarchie nonostante i 12 gol stagionali. L'attaccante sembrerebbe soffrire la concorrenza con Pio.