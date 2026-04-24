Dopo ogni partita con decisioni discutibili o controverse, le polemiche legate al VAR si riaccendono, senza riuscire a trovare una soluzione definitiva. Il presidente della UEFA ha commentato pubblicamente, affermando di non comprendere appieno le regole e sottolineando che non sono psichiatri. Le discussioni sul funzionamento del sistema continuano a dividere opinioni tra tifosi, opinionisti e professionisti del calcio.

Inutile girare troppo attorno al problema: l’introduzione del Var non è riuscita a placare le polemiche che esplodono puntualmente quasi dopo ogni singolo match in cui vi sia almeno una decisione arbitrale poco chiara o controversa. Ci sono casi in cui il regolamento non prevede la possibilità di intervenire a modificare una decisione presa dall’arbitro o la sua interpretazione di un dato episodio, senza considerare che non c’è mai una solida uniformità di giudizio quando si parla di “decisioni soggettive” che non si possono cambiare o di “chiari ed evidenti errori” per i quali è previsto invece il supporto correttivo della Sala Var. Esiste...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Calcio, Var e polemiche, Ceferin sbotta: "Non capisco nemmeno io le regole. Non siamo psichiatri"

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