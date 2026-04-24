Calcio Uisp | Cantoni Cabras e Ferrari fanno centro 5 volte

Nel calcio Uisp, Cantoni, Cabras e Ferrari sono stati protagonisti di una giornata ricca di reti, realizzando complessivamente cinque gol. La partita si è svolta a La Spezia il 24 aprile 2025, dove Veppo ha mantenuto la seconda posizione nella classifica dopo aver ottenuto una vittoria contro l’avversario. La gara ha visto diverse marcature e momenti di gioco intensi, contribuendo a un appuntamento sportivo di rilievo per la categoria.

La Spezia, 24 aprile 2025 – Veppo consolida la seconda posizione infliggendo una nuova sconfitta all' Avosa, mentre la Locanda Alinò non è ancora satolla, e alla penultima di ritorno del girone Eccellenza, nel campionato calcistico a 7 della Uisp provinciale, che ha già vinto dallo scorso turno, ottiene un nuovo successo. Nel girone Promozione cade invece la leader Pellegrini Gomme (già matematicamente vincitore), in casa, contro lo Sporting Bacco. Nona di ritorno, per la Lega della Spezia e della Valdimagra, per il Girone 2, dove trionfa l' Ms Costruzioni, passeggiando con il Moto Masini, con i 5 gol di Cantoni. Cinquina anche per Cabras del Delta del Caprio (contro il Sarzanello) e pure per Ferrari del Bar Conti (contro il Cassana).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp: Cantoni, Cabras e Ferrari fanno centro 5 volte Notizie correlate Calcio Uisp: se si scatena Cantoni, son dolori per tuttiLa Spezia, 26 marzo 2026 – Considerando gli incroci di risultati, il Pellegrini gomme, che guida il girone Promozione anche dopo la prima di ritorno... Calcio Uisp: Scremin e Raggi fanno poker ed esultanoLa Spezia, 27 febbraio 2026 – Nuti, Moreni e Morina per continuare a stare lassù, in vetta solitaria, con la terza vittoria di fila anche nella... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Calcio Uisp: Cantoni, Cabras e Ferrari fanno centro 5 volte. Calcio Uisp: Cantoni, Cabras e Ferrari fanno centro 5 volteBello sgambetto del Gs Pozzuolo alla capolista del Girone 3, il Calcio Popolare, così l' Armaneto, vincente sulla Carrozzeria La Spezzina, è ora a soli 2 punti. lanazione.it Calcio Uisp: arriva la matematica per l'ennesimo titolo della Locanda AlinòEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it