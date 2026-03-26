Calcio Uisp | se si scatena Cantoni son dolori per tutti

Nel torneo di calcio Uisp, il team Pellegrini Gomme si mantiene in testa al girone Promozione dopo la prima giornata di ritorno, con il massimo dei punti. La squadra, grazie ai risultati ottenuti finora, si trova a cinque punti di vantaggio rispetto alle tre squadre che la seguono in classifica. La competizione prosegue con l'obiettivo di consolidare questa posizione di leadership.

La Spezia, 26 marzo 2026 – Considerando gli incroci di risultati, il Pellegrini gomme, che guida il girone Promozione anche dopo la prima di ritorno a punteggio pieno, distanzia i primi inseguitori (tre a pari merito) di ben 5 punti. Nel girone Eccellenza, intanto, sesta vittoria di fila della Locanda Alinò, con l'Avosa che spera, subito dietro, in un passo falso (o nello scontro diretto). Questo nel campionato calcistico a 7 della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, nel quale arriva alla sesta di ritorno il Girone 2 con Ms Costruzioni in vetta trascinato da super Cantoni, autore di 7 gol, nel testa coda. Nel Girone 3, infine, avanti il Calcio Popolare, ma spicca soprattutto il bel pareggio del Pausa CaffèNacional Picchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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