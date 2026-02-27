Calcio Uisp | Scremin e Raggi fanno poker ed esultano

Nella Spezia, il calcio Uisp ha visto Scremin e Raggi segnare quattro gol complessivi, portando la squadra alla terza vittoria consecutiva nella seconda fase del campionato. Nuti, Moreni e Morina sono stati protagonisti di prestazioni che aiutano a mantenere la squadra in testa alla classifica. La partita si è conclusa con un risultato che conferma la continuità del momento positivo.

La Spezia, 27 febbraio 2026 – Nuti, Moreni e Morina per continuare a stare lassù, in vetta solitaria, con la terza vittoria di fila anche nella seconda fase. La Locanda Alinò vince anche lo scontro diretto con l' Avosa, di misura (non bastano le reti di El Khir e Agrifoglio), e resta super leader del Girone Eccellenza seguita dal Veppo, 'corsaro' sul campo del Leta Real Chiappa, con lo stesso risultato. Nel Girone Promozione, invece, si scatena ancora Scremin (4 centri) e il Pellegrini supera il Levanto, così il Bar Cavour rimane il solo a seguirlo. Sono ben 11 i gol che Ms Costruzioni infila nella porta dell'Atletico Tresana che così viene raggiunto dal Sarzanello che torna al successo dopo una lunga astinenza e piega, nello scontro di bassa classifica del Girone 2, il Bar Conti Cassana.