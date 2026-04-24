Calcio Tribe e Villasanta all’ultimo duello per il titolo

Nel campionato Uisp 2025-2026, girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga”, le squadre Tribe e Villasanta si apprestano a sfidarsi nell’ultima partita della stagione. Dopo 25 turni, ancora non è stato deciso quale formazione sia la migliore, e l’esito finale dipenderà dall’incontro conclusivo. La sfida si preannuncia decisiva per assegnare il titolo di campione.

L’arrivo sarà in volata. Perché 25 turni di campionato non sono stati sufficienti a stabilire quale sia la formazione più forte del campionato Uisp 2025-2026 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. Una questione che verrà risolta in questo fine settimana tra Tribe e Real Villasanta, padrone in comproprietà della cima della graduatoria con 52 punti. Un colpo di scena non è previsto: la Leoni Arcore, campione in carica e vincitrice di tre campionati nelle ultime quattro annate, è terza a quota 45. Le due capoliste non si sono perse nel penultimo atto Uisp. Il Tribe ha ottenuto la 16sima affermazione stagionale battendo 2 a 1 l’Umbo United, mentre il Real Villasanta ha archiviato lo stesso numero di vittorie piegando per 3 a 0 l’Excelsior.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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