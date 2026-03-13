La sedicesima giornata di Terza Categoria mette di fronte il Delia e la Caterinese, le due squadre in testa alla classifica. La partita rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le formazioni che cercano di consolidare la propria posizione. La sfida si svolge sul campo, con i giocatori pronti a dare il massimo per ottenere i tre punti.

La Terza Categoria si appresta a vivere una delle giornate più decisive del campionato, con la sedicesima giornata che mette di fronte le due squadre leader: il Delia e la Caterinese. Mentre mancano solo tre turni alla fine della stagione, ogni punto diventa cruciale per definire la vittoria finale o almeno l’aggancio alla vetta. Il duello diretto non si gioca in campo nello stesso momento, ma si svolge come una corsa parallela dove un errore potrebbe costare la coppa. Il capolista Delia ospita il Sutera in casa, in uno scontro che la squadra al primo posto non può permettersi di perdere. Dalla parte opposta, la vicecapolista Caterinese, guidata da Paolo Difrancisca, deve affrontare l’Acquaviva in trasferta allo stadio Nino Caltagirone di Mussomeli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delia vs Caterinese: il duello per il titolo in Terza

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