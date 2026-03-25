LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via del duello decisivo per il titolo di specialità

Mancano pochi minuti all'inizio della prova di slalom maschile a Lillehammer, valida per i Giochi olimpici invernali del 2026. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa, con gli atleti pronti a sfidarsi sul tracciato norvegese. Le telecamere sono accese per seguire in diretta l'evento, mentre i pettorali di partenza sono stati già diffusi. È tutto pronto per il duello che potrebbe assegnare il titolo di specialità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 13:29 Doveroso ricordare che solo i primi quindici classificati conquisteranno punti per la Coppa del Mondo. 13:27 Il primo a partire sarà il bulgaro Albert Popov. 13:24 La start list della seconda manche 1.Albert Popov–BUL 2.Dominik Raschner–AUT 3.Samuel Kolega–CRO 4.Laurie Taylor–GBR 5.Marco Schwarz–AUT 6.Daniel Yule–SUI 7.Oscar Andreas Sandvik–NOR 8.Alex Vinatzer–ITA 9.Steven Amiez–FRA 10.Eirik Hystad Solberg–NOR 11.Tommaso Sala–ITA 12.Linus Strasser–GER 13.Victor Muffat-Jeandet–FRA 14.Paco Rassat–FRA 15.Fabio Gstrein–AUT 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello decisivo per il titolo di specialità Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello Shiffrin-Aicher10:33 L’elvetica sfrutta bene le pendenze e chiude con un vantaggio di settantuno centesimi. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della sfida decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin vince la generale, Trocker sogna la top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 13.01 Non perde nulla la ... oasport.it LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello decisivo per il titolo di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 11:25 Per il momento è tutto con ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com