Il calcio Napoli e Roma si sono lasciati con un pareggio di 2-2 al Maradona, dopo una partita combattuta. Malen, il nuovo attaccante della Roma, ha segnato due volte, portando i giallorossi in vantaggio più volte. Gli azzurri hanno risposto due volte, riuscendo a pareggiare grazie a una buona reazione nel secondo tempo. La partita è stata ricca di emozioni e di occasioni da entrambe le squadre.

Calcio Napoli - Roma 2-2. Gli azzurri recuperano due volte la Roma che passa grazie all'ennesima doppietta del nuovo acquisto Malen. Il Calcio Napoli non muore mai. Due volte in svantaggio grazie alla doppietta di Malen, gli azzurri riescono a recuperare e a portare a casa un punto. La partita però racconta più di quello che si evince dal risultato. E' la partita di Alisson Santos, autore della rete del definitivo 2-2. E' la partita di Hojlund, che corre e fa a sportellate per 90 e più minuti, è la partita di Spinazzola, autore del gol del momentaneo 0-0. Occasione sprecata per le due squadre? Forse, vista la sconfitta della Juventus di ieri, soprattutto per la Roma, che si trova due volte in vantaggio, non per caso ma nemmeno per grossi meriti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli – Roma 2-2: solo un pareggio al Maradona

Il match tra Napoli e Roma si è concluso con un pareggio al Maradona, una partita che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto.

Il Napoli ha pareggiato contro la Roma 1-1 al Maradona, dopo aver trovato il gol di Spinazzola negli ultimi minuti.

Volevo CONTE alla ROMA, sentite cosa dice Totti e la sua emozione per MARADONA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.