Calcio Napoli – Roma 2-2 | solo un pareggio al Maradona
Il calcio Napoli e Roma si sono lasciati con un pareggio di 2-2 al Maradona, dopo una partita combattuta. Malen, il nuovo attaccante della Roma, ha segnato due volte, portando i giallorossi in vantaggio più volte. Gli azzurri hanno risposto due volte, riuscendo a pareggiare grazie a una buona reazione nel secondo tempo. La partita è stata ricca di emozioni e di occasioni da entrambe le squadre.
Calcio Napoli - Roma 2-2. Gli azzurri recuperano due volte la Roma che passa grazie all'ennesima doppietta del nuovo acquisto Malen. Il Calcio Napoli non muore mai. Due volte in svantaggio grazie alla doppietta di Malen, gli azzurri riescono a recuperare e a portare a casa un punto. La partita però racconta più di quello che si evince dal risultato. E' la partita di Alisson Santos, autore della rete del definitivo 2-2. E' la partita di Hojlund, che corre e fa a sportellate per 90 e più minuti, è la partita di Spinazzola, autore del gol del momentaneo 0-0. Occasione sprecata per le due squadre? Forse, vista la sconfitta della Juventus di ieri, soprattutto per la Roma, che si trova due volte in vantaggio, non per caso ma nemmeno per grossi meriti. 🔗 Leggi su 2anews.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pareggio tra Napoli e Roma al Maradona
Il match tra Napoli e Roma si è concluso con un pareggio al Maradona, una partita che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto.
Napoli-Roma 1-1, fine primo tempo al Maradona e pareggio trovato in chiusura da Spinazzola (LIVE)
Il Napoli ha pareggiato contro la Roma 1-1 al Maradona, dopo aver trovato il gol di Spinazzola negli ultimi minuti.
Napoli-Roma diretta Serie A: pari al Maradona, Gasperini sale al quarto posto LIVEPari al Maradona nella sfida tra Napoli e Roma: 2-2 nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi sblocca il big match dopo pochi minuti con l'azione sviluppata sull'ass ... corrieredellosport.it
Serie A, Napoli-Roma finisce 2-2: la corsa Champions si infiammaNapoli e Roma pareggiano per 2-2 allo stadio Maradona, nel posticipo della 25/a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che consente al Napoli di ... lapresse.it
