Il derby sorride al Forte dei Marmi Il Pietrasanta si sveglia troppo tardi

Il Forte dei Marmi ha vinto il derby contro il Pietrasanta, che ha iniziato troppo tardi a reagire. La squadra di casa ha aperto le marcature già nel primo tempo, sfruttando un'azione veloce in attacco. Il Pietrasanta, invece, ha cercato di recuperare nel secondo tempo, ma non è riuscito a colmare il divario. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1 per il Forte dei Marmi.

pietrasanta 1 forte dei marmi 2 PIETRASANTA (4-4-1-1): Gega; Fioretti, Da Prato (27' st G. Ceciarini), Bartoli, Laucci; Aquilante (18' st Mancini), Isola, Granaiola, Szabo; Petrucci (32' st Mansili); A. Remedi. (A disposizione: Pucciarelli, Ferrari, Della Pina, Moriconi, F. Tocchini, Sessa). All. L. Tocchini. FORTE DEI MARMI (4-4-1-1): Baldini; Credendino, Vaira, Deda, Zambarda; Tedeschi, Lossi, Del Soldato, Bertozzi (42' st Sapienza); Marabese (46' st Imbrenda); Rodriguez (23' st N. Papi). (A disposizione: Calò, Seriani, Colombi). All. A. Fiaschi (S. Santini squalificato). Arbitro: Kercaj di Pistoia (assistenti Lazzareschi e Cerino di Lucca).