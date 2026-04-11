Serie A sabato di fuoco | dal big match Atalanta-Juventus a Milan-Udinese e gli scontri salvezza | dove vederli e probabili formazioni

La 32ª giornata di Serie A si svolge sabato con diverse partite chiave. Il programma prevede il big match tra l’Atalanta e la Juventus, oltre a Milan-Udinese e altri incontri che coinvolgono le squadre impegnate nella zona salvezza. Le sfide si disputano in vari stadi e saranno trasmesse su diversi canali televisivi. Sono state diffuse le probabili formazioni di alcune squadre, con attenzione ai punti in palio per la classifica.

Dalla corsa Champions alla lotta per non retrocedere: programma completo della 32ª giornata tra sfide decisive e punti pesanti Sabato ricco di appuntamenti in Serie A, con match fondamentali sia per la zona alta che per la lotta salvezza. Il programma della 32ª giornataoffre sfide decisive su più fronti, con riflettori puntati su Atalanta-Juventus, ma anche su incroci delicatissimi nelle retrovie. Il big match di serata, ore 20:45, vede l’Atalantaospitare la Juventus. La squadra di Raffaele Palladino arriva da una vittoria convincente contro il Lecce, mentre i bianconeri di Luciano Spalletti hanno ritrovato slancio battendo il Genoa e avvicinandosi alla zona Champions. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, sabato di fuoco: dal big match Atalanta-Juventus a Milan-Udinese e gli scontri salvezza: dove vederli e probabili formazioni Leggi anche: Serie A, tre i match di oggi: dove vederli e probabili formazioni Lazio-Milan: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie ALa domenica di Serie A si conclude allo stadio Olimpico di Roma, teatro del big match tra Lazio e Milan. Temi più discussi: Atalanta-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Serie A: in campo sabato alle 20,45 Atalanta-Juventus DIRETTA Probabili formazioni; Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Atalanta-Juventus, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vedere l'altro big-match di serie AScoprite le migliori partite di sabato 11 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ai big match di Premier League. libero.it Atalanta-Juventus (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoIl sabato della trentaduesima giornata di Serie A si chiude alla New Balance Arena, stadio che farà da cornice alla sfida tra Atalanta e Juventus. Uno snodo cruciale per le ambizioni europee di entram ... 90min.com I convocati della #Juventus per la trasferta contro l’Atalanta Cinque bianconeri out tra cui lo squalificato #McKennie, prima chiamata per il giovane portiere #Radu L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Atalanta-Juventus, crocevia Champions: qualificarsi vale almeno 60 milioni. Ecco le cifre per i bergamaschi e i bianconeri e il confronto con la stagione attuale x.com