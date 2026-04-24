Con l’ultima giornata del campionato di Eccellenza femminile imminente, il Csl Psc si trova ancora in corsa per conquistare la prima posizione, attualmente occupata dal Doccia. La squadra ha ancora una possibilità di agganciare la vetta, anche se la strada sarà impegnativa. La partita conclusiva si avvicina e le giocatrici si preparano a dare il massimo per sperare in un risultato positivo.

Manca ormai l’ultima partita per completare il campionato di Eccellenza femminile. E il Csl Psc può ancora ambire ad agganciare il Doccia al primo posto, anche se non sarà facile. La buona notizia è che le ragazze di coach Castorina continuano a ben figurare: lo scorso fine settimana una doppietta di Lulli ha griffato il 2-1 sul campo del Livorno Calcio Femminile, consolidando il secondo posto in classifica con 55 punti. Il Doccia primo della classe ne ha 58 e domenica riceverà il Livorno, per l’appunto. Le calciatrici pratesi, per centrare l’aggancio, dovranno dunque vincere in casa contro il Baldaccio Bruni e sperare che le livornesi vincano contro il Doccia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO FEMMINILE. Csl Psc, il sogno primo posto è possibile

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