Calcio netta vittoria dell’Italia U21 in Svezia nelle qualificazioni agli Europei | play-off certi primo posto ancora possibile

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria netta in Svezia nelle qualificazioni agli Europei, assicurandosi i playoff e mantenendo la possibilità di conquistare il primo posto nel girone. La squadra del commissario tecnico Silvio Baldini ha mostrato solidità e determinazione durante la partita, consolidando la posizione in classifica nel Gruppo E. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole, lasciando aperta la possibilità di arrivare al primo posto.

Vince e convince l’ Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata, la terza del girone di ritorno, gli azzurrini dominano in trasferta la Svezia, sconfitta per 0-4 alla Borås Arena e restano a -3 dalla Polonia, in piena corsa sia per il primato nel girone che per la qualificazione come miglior seconda. Nel frattempo, però, l’Italia è già certa di disputare, nella peggiore delle ipotesi, i play-off che metteranno in palio gli ultimi 4 pass per la manifestazione. Nel primo tempo l’Italia passa in vantaggio al 19′: Lipani viene sgambettato in area di rigore da Zatterstrom e sul dischetto va Koleosho, che batte Bishesari con un tiro nell’angolino basso di destra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, netta vittoria dell’Italia U21 in Svezia nelle qualificazioni agli Europei: play-off certi, primo posto ancora possibile Articoli correlati Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: gli azzurrini blindano il 2° posto nel girone annientando gli scandinavi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mai veramente pericolosi, i padroni di casa non sono riusciti a contenere il livello tecnico e il livello... Una selezione di notizie su Calcio netta vittoria dell'Italia U21... Temi più discussi: Il Bayern Monaco trita l'Union Berlino e si avvicina sempre più al successo in Bundesliga; Notte magica per Bartesaghi: l’Italia U21 vola con lui; Serie A, quattro giocatori subito protagonisti con l'Italia Under-21; Ekhator a segno con l'Italia Under 21: 4-0 alla Macedonia. LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ndour e Lipani raddoppiano nel 2° tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90'+4 Non è più successo nulla in questi minuti. Come era preventivabile. 90'+2 Pizzicato in posizione di ... oasport.it Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: poker e vittoria per la squadra di Baldini LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Koleosho super, ancora Ndour: l'Italia U21 schianta la Svezia e si rilancia per l'Europeo - facebook.com facebook Presente un po' di Milan nell'Italia u21: contro la Svezia Bartesaghi titolare #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com