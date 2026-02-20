Calcio a 5 L’Atletico a Pistoia vuole il primo posto Cortenuova in casa

L’Atletico Fucecchio si prepara a sfidare questa sera alle 20 l’Athletic Spazzavento a Pistoia, con l’obiettivo di conquistare il primo posto in classifica. La causa di questa gara facile è la posizione in basso della squadra avversaria, ultimo in campionato. I giocatori sono determinati a portare a casa i tre punti e mantenere il ritmo della stagione. La partita si svolgerà al campo di Cortenuova, dove l’Atletico punta a confermarsi leader del torneo.

Turno sulla carta agevole per l' Atletico Fucecchio, che stasera alle 20 sarà di scena a Pistoia contro il fanalino di coda Athletic Spazzavento. I padroni di casa, infatti, finora hanno perso 14 delle 15 partite disputate subendo la bellezza di 103 reti. Per gli uomini di Morelli sarà dunque fondamentale portare a casa l'intero bottino per continuare a far sentire il proprio fiato sul collo alla capolista Fiordaliso Prato, distante un punto ed impegnata a sua volta contro la modesto Toringhese, oltre che tenere a distanza il Futsal Pontedera. Nella stessa giornata del girone B di Serie C, il Cortenuova ospiterà invece domani alle 16 al Pala Falcone e Borsellino la Pistoiese.