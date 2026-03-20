arte e moda a palazzo appiani quando eleganza e stile vanno felici a braccetto

A Milano si è appena conclusa la manifestazione “Arte e Moda a Palazzo Appiani” durante la Fashion Week. L’evento, promosso dalla Mundilive Academy e organizzato da MF Fashion, ha visto la partecipazione di pubblico e si è svolto negli spazi di Palazzo Appiani. La manifestazione ha unito elementi artistici e di moda in un contesto elegante e ricco di stile.

Si è conclusa a Milano, nell’ambito della Fashion Week, la kermesse “ Arte e Moda Palazzo Appiani ”, un evento di grande successo di pubblico promosso dalla Mundilive Academy e dalla sua presidentessa, Chiara Immordino Doria, e organizzato da MF Fashion. L’iniziativa ha valorizzato la vocazione internazionale di Milano nel campo del gusto e delle innovazioni, esaltando il concetto di bellezza e il ruolo creativo nell’estetica dell’arte e della moda. L’evento ha avuto luogo presso la prestigiosa dimora storica di Palazzo Appiani, legata alla storia neoclassica e alla famiglia Buonaparte. Qui, gli artisti hanno interagito con stilisti e pubblico in un contesto multiprofessionale, favorendo un reciproco arricchimento e ribadendo il valore aggiunto che l’interazione tra arte e moda rappresenta per l’Academy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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