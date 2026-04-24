Calcio a 7 | ogni gol nei playoff aiuta l’Uganda contro la fame

Durante i playoff di calcio a 7, ogni rete segnata dal CSI Varese si traduce in un euro destinato a combattere la fame in Uganda. La manifestazione coinvolge diverse squadre, con l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso le reti segnate. I soldi raccolti saranno devoluti a un'organizzazione impegnata nel sostegno alimentare nel paese africano. L’iniziativa coinvolge giocatori e tifosi, unendo sport e solidarietà.

? Cosa sapere Il CSI Varese trasforma ogni gol dei playoff di calcio a 7 in un euro.. I fondi sosterranno la St. Anthony Farm in Uganda contro la malnutrizione.. Il comitato provinciale del CSI Varese trasformerà ogni rete segnata durante i playoff dei campionati di calcio a 7 in un contributo di un euro per combattere la malnutrizione, sostenendo direttamente i progetti in Uganda attraverso l’adesione alla campagna nazionale Sport contro la fame. Tra i campi sportivi della provincia e le strade che portano verso Caronno Varesino si sta delineando un percorso di solidarietà che punta a collegare il sudore degli atleti con il diritto fondamentale al cibo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio a 7: ogni gol nei playoff aiuta l’Uganda contro la fame Notizie correlate Calcio femminile, amara sconfitta della Juventus nei playoff di Champions League contro il WolfsburgSerata amara per la Juventus nel ritorno dei playoff della UEFA Women’s Champions League. Leggi anche: Spal, non era vera gloria. Tornano i vecchi difetti e mancano fame e ferocia: vanno ritrovate nei playoff Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport X edizione: aperte le iscrizioni al torneo di calcio a 7; Paracadute Serie A: quanto incasseranno le squadre che quest'anno retrocedono in Serie B; Varese - UN CALCIO AL RAZZISMO; Ecco gli AperAttivo: una squadra di calcetto allergica alla sconfitta -. Torneo Calcio a 7 – Memorial Alberto ColamonacoTorna il tradizionale Torneo di Calcio a 7 – Memorial Alberto Colamonaco, in programma dal 4 al 16 maggio presso l'Oratorio di Cazzano Sant'Andrea. Torna il tradizionale Torneo di Calcio a 7 – ... ecodibergamo.it A San Siro si sfidano due dei quattro "Re" del calcio italiano, gli unici capaci di sfondare il muro delle 300 vittorie in Serie A - facebook.com facebook Il giocatore più del calcio brasiliano, dopo un periodo non proprio positivo al Real, sta rinascendo al 17 presenze e 7 in Ligue 1 per la chiamata di in nazionale a marzo, dopo un anno di assenza Og x.com