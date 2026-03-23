No, non fu vera gloria. O quantomeno, non gloria duratura. Una settimana dopo l’esaltante successo sul Mezzolara, la Spal è rimbalzata subito sulle proprie orme e sui propri antichi difetti, confermando una affidabilità limitata a determinati contesti. I biancazzurri sono in grado di esprimere al massimo la loro qualità solo se animati da cattiveria agonistica e sacro furore. Ma fin qui hanno mostrato di saper sfoderare tali attributi principalmente in due condizioni: quando il big-match li solletica e li mobilita, e quando l’avversario li trafigge pungendo nel vivo l’orgoglio di Dall’Ara e compagni. Come si scatena la Spal targata Ars quando gli stimoli sono a mille o quando viene beffata da una rete al passivo, è difficile osservare in situazioni diverse da quelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, non era vera gloria. Tornano i vecchi difetti e mancano fame e ferocia: vanno ritrovate nei playoff

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