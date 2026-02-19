Calcio femminile amara sconfitta della Juventus nei playoff di Champions League contro il Wolfsburg

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Wolfsburg nei playoff di Champions League femminile. La causa è la sconfitta per 2-0 allo Juventus Stadium, dopo aver pareggiato 2-2 in Germania, dove le bianconere avevano dominato prima di perdere il vantaggio. Le ospiti tedesche hanno segnato i due gol decisivi nel secondo tempo, impedendo alle italiane di qualificarsi. Le campionesse d’Italia avevano mostrato buoni segnali nella partita di andata, ma questa volta non sono riuscite a ripetere la prestazione.

Serata amara per la Juventus nel ritorno dei playoff della UEFA Women's Champions League. Allo Juventus Stadium di Torino, le bianconere sono state sconfitte 2-0 dal Wolfsburg, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in Germania, dove le campionesse d'Italia erano state avanti 2-0 per buona parte del match. Una partita stregata per la Vecchia Signora, che ha sprecato diverse opportunità al cospetto della formazione teutonica, capace di colpire con le reti delle tedesche Vivien Endemann al 18' e Cora Zicai al 96'. Un vero peccato per la squadra allenata da Max Canzi, che aspirava a conquistare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.