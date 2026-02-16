Ascoli Calcio in Serie C | vittoria di rimonta e Tomei punta alla corsa promozione occhio ai punti in palio
L’Ascoli Calcio ha conquistato una vittoria importante contro il Bra, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale, a causa di una prestazione intensa e determinata. La squadra di Tomei punta a rafforzare la posizione in classifica, con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona promozione. Con i 50 punti in tasca, i bianconeri si preparano a sfide decisive, mentre il tecnico invita a mantenere alta la concentrazione.
Ascoli Calcio, la rimonta e la corsa alla Serie C: Tomei, «Dobbiamo restare attaccati». L’Ascoli Calcio prosegue la sua impressionante cavalcata in Serie C, ottenendo una vittoria in rimonta sul campo del Bra e portandosi a quota 50 punti in classifica. L’allenatore Francesco Tomei sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione in un finale di stagione che si preannuncia combattuto, con la squadra marchigiana chiamata a consolidare la propria posizione e a guardare con ambizione alle prossime sfide. Una vittoria sofferta e significativa. La partita, disputata al “Sivori” di Sestri Levante, ha visto l’Ascoli affrontare diverse difficoltà, tra cui le assenze di Corradini, alle prese con un affaticamento muscolare, e di Corazza, ancora convalescente da uno stato febbrile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ascoli Calcio : Rimonta a Sestri Levante, 3-1 al Bra e rincorsa alla Serie C, ora a due punti dal Ravenna.
L’Ascoli Calcio ha ottenuto una vittoria importante a Sestri Levante, dopo aver recuperato dallo svantaggio e battuto il Bra con un risultato di 3-1.
