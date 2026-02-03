Calcio a 5 serie C1 e C2

Nel campionato di calcio a 5, Pietralacroce 73 si conferma in forma contro il Real Fabriano. La partita si è conclusa con una vittoria importante e la differenza reti che rimane a 1, un dato che raramente si vede. I giocatori hanno dato battaglia e hanno dimostrato di avere le carte in regola per restare tra i protagonisti della stagione.

In serie C1 del Pietralacroce 73, bello e vincente con il Real Fabriano, risalta all’occhio un dettaglio raro: la differenza reti che segna uno. E con questo pressoché perfetto equilibrio tra gol segnati (41) e subiti (40), il P73 si porta al secondo posto. Ritorna al successo anche la Chemiba Cerreto d’Esi, questa sera impegnata nella fase a gironi di Coppa Italia, dove andrà a fare visita alla squadra umbra del Monteleone, sconfitta già dall’abruzzese Migliani Sport. Risultati 17°g. Mondolfo-Fano 3-2, Lucrezia-Chiaravalle 3-3, Montelupone-Bayer Cappuccini 1-1, Pietralacroce-Real Fabriano 3-2, Sambenedettese-Tre Torri 5-2, Monturano-Campiglione 6-6, Chemiba-Castelbellino 4-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 serie C1 e C2 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Calcio a 5, una serie C2 ricca di derby Ultime notizie su Pietralacroce 73 Argomenti discussi: CALCIO A 5 ITALIA. Tutti i match del fine settimana. Risultati e classifiche [SEGUI LIVE]; Calcio a 5, serie B. Turno sulla carta favorevole alla Futsal Academy; Calcio A 5: In campo Serie B, C1 e C2; Calcio a 5 Serie A2 Elite girone A. Ecco com'è andata la 17a giornata. CALCIO A 5 SERIE A2. Il Montebianco strapazza l’ImoleseContinua anche nel 2026 la striscia vincente casalinga del Montebianco Prato Calcio a 5. La formazione allenata da Luca Pullerà apre nel migliore dei modi il nuovo anno e il girone di ritorno ... lanazione.it Calcio a 5 serie C1 e C2Il Real Fabriano non si ferma più: vetta a un punto. Il Cerreto vince e Carnevali fa 400 gol in carriera. Il Real Fabriano in serie C1 non si ferma più. Con il Bayer Cappuccini arriva la sesta ... ilrestodelcarlino.it Serie A, in campo Udinese-Roma: Ehizibue e Hermoso titolari Stadio Friuli Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter- - facebook.com facebook Calcio, serie C. I Lupi attendono il Pontedera @sscampobasso in campo alle 17:30 contro l'ultima della classe. Mancheranno il portiere Tantalocchi e Gala @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

