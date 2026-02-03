Calcio a 5 serie C1 e C2

Da ilrestodelcarlino.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio a 5, Pietralacroce 73 si conferma in forma contro il Real Fabriano. La partita si è conclusa con una vittoria importante e la differenza reti che rimane a 1, un dato che raramente si vede. I giocatori hanno dato battaglia e hanno dimostrato di avere le carte in regola per restare tra i protagonisti della stagione.

In serie C1 del Pietralacroce 73, bello e vincente con il Real Fabriano, risalta all’occhio un dettaglio raro: la differenza reti che segna uno. E con questo pressoché perfetto equilibrio tra gol segnati (41) e subiti (40), il P73 si porta al secondo posto. Ritorna al successo anche la Chemiba Cerreto d’Esi, questa sera impegnata nella fase a gironi di Coppa Italia, dove andrà a fare visita alla squadra umbra del Monteleone, sconfitta già dall’abruzzese Migliani Sport. Risultati 17°g. Mondolfo-Fano 3-2, Lucrezia-Chiaravalle 3-3, Montelupone-Bayer Cappuccini 1-1, Pietralacroce-Real Fabriano 3-2, Sambenedettese-Tre Torri 5-2, Monturano-Campiglione 6-6, Chemiba-Castelbellino 4-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

calcio a 5 serie c1 e c2

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 serie C1 e C2

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Calcio a 5, una serie C2 ricca di derby

Video Calcio a 5, una serie C2 ricca di derby

Ultime notizie su Pietralacroce 73

Argomenti discussi: CALCIO A 5 ITALIA. Tutti i match del fine settimana. Risultati e classifiche [SEGUI LIVE]; Calcio a 5, serie B. Turno sulla carta favorevole alla Futsal Academy; Calcio A 5: In campo Serie B, C1 e C2; Calcio a 5 Serie A2 Elite girone A. Ecco com'è andata la 17a giornata.

CALCIO A 5 SERIE A2. Il Montebianco strapazza l’ImoleseContinua anche nel 2026 la striscia vincente casalinga del Montebianco Prato Calcio a 5. La formazione allenata da Luca Pullerà apre nel migliore dei modi il nuovo anno e il girone di ritorno ... lanazione.it

Calcio a 5 serie C1 e C2Il Real Fabriano non si ferma più: vetta a un punto. Il Cerreto vince e Carnevali fa 400 gol in carriera. Il Real Fabriano in serie C1 non si ferma più. Con il Bayer Cappuccini arriva la sesta ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.