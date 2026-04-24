Calcio a 5 | Meta Catania è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala Consilina

Nella prima parte della 28esima giornata della Serie A di calcio a 5, Meta Catania ha vinto lo scontro diretto e si è portata in testa alla classifica. La giornata ha visto anche le vittorie di Roma e Sporting Sala Consilina, portando novità temporanee nelle posizioni di vertice del campionato italiano di futsal. Sono stati segnati diversi gol e sono state vissute emozioni intense.

La tranche d’apertura della 28esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha già regalato gol, emozioni forti e modifiche – temporanee – alla classifica del massimo campionato italiano di futsal. Nello scontro al vertice a prevalere è stata la Meta Catania: gli scudettati si sono imposti 1-2 in trasferta sul campo della L84 Torino. Padroni di casa in vantaggio dopo 1 minuto con Josiko, in un match pieno di colpi di scena, deciso nel finale dalla clamorosa doppietta di Turmena fra il 38? e il 39?. Etnei ora a 58, con 3 punti di vantaggio sui torinesi. A proposito di blitz in trasferta, arriva il 3-6 con cui la Roma batte il CDM Futsal.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Meta Catania, è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala Consilina Notizie correlate Calcio a 5: Meta Catania e L84 Torino non sbagliano in Serie A. Bene anche lo Sporting Sala ConsilinaLa 20esima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata tutta in archivio. Calcio a 5: L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina vincono in Serie ALa prima parte della 24esima giornata della Serie A 2025-2025 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Covei Meta Catania Bricocity; Coppa della Divisione, Trofeo Emilia-Romagna: PalaFanticini esaurito da giorni. Active per la storia, Meta Catania per l'unicum; Calcio a 5, triplete della Meta Catania che conquista pure la Coppa Divisione; Meta Catania, le fatiche del tour de force si fanno sentire a Pomezia: la Fortitudo passa 5-1. Calcio a 5: Meta Catania, è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala ConsilinaLa tranche d’apertura della 28esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha già regalato gol, emozioni forti e modifiche – temporanee – alla classifica del massimo campionato italiano di ... oasport.it Serie A KINTO, Turmena: dura lex, sed ex! Colpo grosso Meta Catania. Pari tra Capurso e CosenzaVincono Sporting Sala Consilina e Roma 1972 nei quadruplo anticipo della terzultima giornata di regular season ... corrieredellosport.it Futura Production. . META CATANIA DA SOGNO: TRAVOLTO IL TREVISO Reazione da grande squadra al PalaCatania! I rossazzurri ribaltano la Came Treviso con un netto 4-1 e si riprendono la vetta della classifica. Vittoria pesantissima che lancia l - facebook.com facebook