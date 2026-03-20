Nella prima fase della 24ª giornata della Serie A 2024-2025 di calcio a 5, L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina hanno ottenuto le vittorie. La giornata si è conclusa con queste quattro squadre che hanno conquistato i tre punti nelle rispettive partite. Gli incontri si sono svolti in diverse location del campionato italiano di calcio a 5.

La prima parte della 24esima giornata della Serie A 2025-2025 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. In attesa delle gare di domani, in un turno che vede riposare la capolista Meta Catania, ecco come sono andate le cose. Il successo della L84 (ieri, giovedì 19 marzo), 5-3 contro la Sandro Abate, accorcia la classifica: piemontesi vincenti, trascinati dalla doppietta di Rescia. Tutti successi interni, a referto: l’1-0 dello Sporting Sala Consilina sul CDM, zampata di Rossetti nel finale, e poi i pesanti 3-1 e 3-2 del Napoli e del Capurso, rispettivamente contro Genzano e Mantova. Domani, sabato 21 marzo, queste le gare in agenda: Active Network-Roma, Came Treviso-Cosenza e Fortitudo Pomezia-Eboli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina vincono in Serie A

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