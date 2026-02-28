Calcio a 5 | Meta Catania e L84 Torino non sbagliano in Serie A Bene anche lo Sporting Sala Consilina

Nella ventunesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, Meta Catania e L84 Torino hanno ottenuto vittorie, mentre lo Sporting Sala Consilina ha concluso la partita con un risultato positivo. La giornata si è conclusa con tutte le squadre che hanno portato a casa i punti in palio, confermando le posizioni in classifica. La giornata si è svolta senza particolari imprevisti o sorprese.

La 20esima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata tutta in archivio. Gol, spettacolo e risultati che hanno modificato la classifica del massimo campionato italiano di futsal. Davanti a tutte non sbagliano Meta Catania e L84 Torino, che si impongono rispettivamente 6-4 e 4-3 su Sandro Abate e Capurso: siciliani trascinati da Podda, piemontesi che si sono aggrappati alle zampate di Fortini e De Oliveira per avere la meglio sui pugliesi. Altre affermazioni interne per: Napoli, 3-0 sulla Roma, Came Treviso, 3-2 sul Genzano e Fortitudo Pomezia, largo 4-1 sul CDM Futsal. Blitz esterno 4-9 dello Sporting Sala Consilina sul campo dell'Active Network, tripletta di Arillo e doppietta di Vidal, e infine spettacolare 3-3 fra Mantova e Cosenza.