La regione Calabria ha approvato il Piano antincendio boschivo 2026, che prevede l’utilizzo di droni per il monitoraggio delle aree soggette a rischio. Il piano si estende fino al 2100 e include la realizzazione di mappe dettagliate per individuare le zone più vulnerabili. Questa decisione mira a migliorare la sorveglianza e la prevenzione degli incendi boschivi nella regione.

? Cosa sapere La Giunta calabrese approva il Piano antincendio boschivo 2026 con monitoraggio tramite droni.. Le proiezioni climatiche fino al 2100 guidano la prevenzione nelle zone urbano-rurali.. La Giunta regionale ha dato il via libera al Piano antincendio boschivo 2026, una strategia che punta a proteggere la Calabria dai rischi climatici estendendo la prevenzione anche alle zone di confine tra città e campagna. Il provvedimento approvato a Catanzaro non guarda solo al presente, ma traccia una rotta per i decenni a venire. L’obiettivo è blindare il territorio contro le fiamme prima ancora che il primo soffio di vento alimenti un rogo....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, scudo contro i roghi: droni e mappe fino al 2100

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