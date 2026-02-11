Prove di difesa comune europea | nasce uno scudo anti-droni contro le minacce russe e non solo

La Commissione Europea ha presentato un piano per difendersi dai droni non autorizzati che sorvolano i paesi dell’Unione. Dopo diversi episodi di droni sconosciuti che volano sopra varie nazioni, Bruxelles ha deciso di mettere in campo uno scudo comune. L’obiettivo è proteggere gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche da eventuali minacce provenienti dall’esterno. La proposta mira a coordinare le azioni tra i paesi e a sviluppare strumenti più efficaci contro le incursioni non autorizzate.

La Commissione Europea, dopo i numerosi episodi di sorvoli non autorizzati ad opera di droni di provenienza ignota avvenuti in diversi Stati membri, lancia un piano per contrastarli. Il piano per “combattere le crescenti minacce poste dai droni alla sicurezza dell’Ue” punta a modellare un approccio comune tra gli Stati membri nell’ostacolare questo tipo di attività. “L’ambiente di sicurezza dell’Europa è cambiato profondamente. Tutt o può essere usato come arma contro di noi e l’Europa ha bisogno più che mai di agire unita ed essere preparata”, ha detto la vicepresidente della Commissione europea con delega alla Sovranità tecnologica e alla sicurezza, Henna Virkkunen, presentando il piano insieme ai commissari Magnus Brunner (Interno) e Apostolos Tzitzikostas (Trasporti) e sottolineando che si tratta di “un’iniziativa globale, integrata e intersettoriale, perché la sicurezza non cresce a compartimenti stagni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

