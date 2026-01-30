Maltempo | Abi pronta a bloccare i mutui per Calabria Sicilia e Sardegna

L’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha deciso di sospendere i mutui nelle zone colpite dal maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. La richiesta arriva subito dopo la pubblicazione dei nuovi provvedimenti del governo in Gazzetta Ufficiale, con l’obiettivo di facilitare le famiglie e le imprese colpite dalla crisi. Le banche sono state chiamate a bloccare i pagamenti senza perdere tempo, per aiutare chi si trova in difficoltà.

L’associazione invita le banche ad attuare subito la sospensione non appena i provvedimenti governativi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale Come riportato da Ansa, la richiesta segue la decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per Calabria, Sardegna e Sicilia. In base a quanto previsto, la Protezione civile emetterà ordinanze contenenti tutte le istruzioni necessarie per applicare correttamente la sospensione dei mutui.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Maltempo Abi Banche pronte a sospendere rate dei mutui in Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il maltempo Le banche in Calabria, Sardegna e Sicilia si preparano a sospendere il pagamento delle rate dei mutui. Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragi Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Maltempo Abi Argomenti discussi: Abi pronta a sospendere i mutui nelle regioni colpite dal maltempo. Abi pronta a sospendere i mutui nelle regioni colpite dal maltempoL'associazione delle banche ai suoi associati: Dare immediata attuazione appena i provvedimenti del governo saranno pubblicati in Gazzetta ... rainews.it Maltempo in Calabria e Sicilia, Abi pronta a sospendere i mutui nelle regioni colpiteL’Abi ha invitato le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzion ... strettoweb.com Maltempo in Calabria e Sicilia, Abi pronta a sospendere i mutui nelle regioni colpite - facebook.com facebook Cirio a Schifani, Piemonte pronto ad aiutare per l'emergenza maltempo. "La nostra protezione civile ha purtroppo anni di esperienza" #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.