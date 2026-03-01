Nel Medio Oriente, la tensione tra Stati Uniti e Israele e il regime iraniano si traduce in operazioni di caccia, lanci di missili e utilizzo di droni. Le azioni coinvolgono zone dal Nord dell’Iraq all’Oceano Indiano, evidenziando una presenza militare crescente nella regione. Le operazioni sono coordinate tra le forze statunitensi e israeliane, con obiettivi strategici ancora non dichiarati pubblicamente.

Dal Nord dell’Iraq all’Oceano Indiano, il Medio Oriente vive ore di altissima tensione. Stati Uniti e Israele hanno avviato un’operazione militare coordinata contro obiettivi iraniani, colpendo infrastrutture militari, siti legati al programma missilistico e nucleare e strutture ritenute centrali per la catena di comando della Repubblica islamica. L’operazione, che secondo fonti occidentali mira a indebolire in modo strutturale l’apparato militare e politico di Teheran, rappresenta una delle più ampie azioni congiunte mai condotte contro l’Iran. La prima ondata: comando e difese aeree nel mirino. Secondo ricostruzioni provenienti da ambienti militari, la fase iniziale avrebbe puntato a colpire obiettivi strategici: residenze e sedi operative di figure di vertice, centri di comando e sistemi di difesa antiaerea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caccia, missili e droni: la strategia militare di Israele e Usa per abbattere il regime iraniano

Usa contro i missili, Israele a caccia del regime: la strategia complementare per colpire TeheranL’attacco americano e israeliano scattato questa mattina, in pieno giorno, contro Teheran potrebbe aver già decapitato alcune delle massime autorità...

Operazione regime change: Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iranianoIl controllo dell’informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione...

Contenuti utili per approfondire Caccia.

Temi più discussi: Caccia, missili cruise e droni segreti: la tempesta perfetta per smantellare il regime iraniano; Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisive; Guerra, 420 droni e 39 missili russi contro l'Ucraina. Centrali e gas nel mirino, Odessa al buio; Tomahawk, bombe guidate e nuovi droni kamikaze Lucas: ecco le armi usate nell'attacco all'Iran.

Caccia, missili e droni: la strategia militare di Israele e Usa per abbattere il regime iranianoDal Nord dell’Iraq all’Oceano Indiano, il Medio Oriente vive ore di altissima tensione. Stati Uniti e Israele hanno avviato un’operazione militare coordinata ... thesocialpost.it

Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisiveDai Tomahawk a Thaad e Iron Dome: come stanno combattendo Usa, Israele e Iran. Missili, droni, difesa multistrato e il nodo degli arsenali ... adnkronos.com

L'italiano andrà a caccia del terzo titolo in carriera e dell'ingresso in top 15 contro un avversario che lo ha sempre sconfitto nei due precedenti disputati facebook

AI militare: il Pentagono caccia Anthropic e sceglie OpenAI. A scatenare il “ban” il rifiuto del CEO Amodei per l’impiego della sua tecnologia in armi autonome e sistemi di sorveglianza di massa #ANSA x.com