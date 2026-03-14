Sorpresa con 700 grammi di ovuli di cocaina ed eroina nel corpo

Una donna di nazionalità nigeriana, residente in provincia di Pescara, è stata arrestata in provincia di Arezzo dopo essere stata trovata con 58 ovuli di cocaina ed eroina nel corpo, per un peso complessivo di circa 700 grammi. La donna è stata scoperta durante un controllo e subito arrestata.

Una donna di nazionalità nigeriana, residente in provincia di Pescara, è stata arrestata in provincia di Arezzo, in quanto sorpresa con 58 ovuli di cocaina ed eroina nel corpo, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Ad eseguire l'arresto i carabinieri della locale compagnia nell'ambito dei controlli sulle arterie di collegamento stradali e ferroviarie. La donna è stata fermata all'uscita dalla stazione di Terontola e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di uscire senza passare dai controlli dei militari che, notando il cambio di direzione, l'hanno raggiunta e perquisita con esito negativo. L'eccessivo nervosismo della donna, nonostante l’esito negativo della perquisizione, ha indotto gli agenti ad accompagnarla presso l’ospedale di Arezzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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