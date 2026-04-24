Cagliari il meteo cambia | calano le temperature e il mare si agita

Venerdì 24 aprile a Cagliari si registra un calo delle temperature e un aumento del moto ondoso. Il vento proveniente da Nord-Est rende il mare più mosso, soprattutto nelle zone costiere esposte. La situazione meteorologica ha portato a un aumento delle onde e a condizioni di mare agitato lungo la costa. Le autorità hanno consigliato prudenza a chi si trova vicino all'acqua o intende frequentare le spiagge.

? Cosa sapere Cagliari, venerdì 24 aprile: calano le temperature e aumenta il moto ondoso.. Vento da Nord-Est e mare mosso richiedono cautela sulle coste esposte della Sardegna.. Il calo delle temperature e l’instabilità del mare caratterizzano la giornata di venerdì 24 aprile 2026 a Cagliari, con i dati dell’agenzia Arpas Sardegna che segnalano un mutamento nel clima locale rispetto alla giornata precedente. Mentre le strade del capoluogo si preparano a una mattinata con cielo poco nuvoloso, i valori termici mostrano una sensibile diminuzione, specialmente per quanto riguarda le massime previste. Il vento, che soffia da Nord-Est, manterrà intensità deboli o moderate, pur potendo presentare raffiche forti nelle zone costiere più esposte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, il meteo cambia: calano le temperature e il mare si agita Notizie correlate Leggi anche: Meteo, cambia tutto: calano le temperature e arriva la pioggia Leggi anche: Meteo: calano le temperature. Piogge e neve a quote basse Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Cagliari; Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tutto; Nebbia in Sardegna, quattro voli Ryanair dirottati tra Cagliari, Alghero e Olbia; Tabellino partita Cagliari U20 vs Lazio U20. Milan-Cagliari, parte da oggi la vendita dei biglietti. Tutti i dettagli x.com Il Cagliari è primo in Serie A per un dato speciale - facebook.com facebook